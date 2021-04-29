В Башкирии дети залезли на дерево, спасаясь от стаи бродячих псов. Видео © VK / uchaly_govorit

В Башкирии стая бродячих собак загнала четырёх школьников на дерево. Видео, снятое очевидцами из окна, появилось в социальных сетях.

Инцидент произошёл накануне в городе Бирске. На опубликованных кадрах видно, как четыре ребёнка залезли на дерево, под которым собралась стая собак. По словам очевидцев, незадолго до этого были слышны крики. Инцидент прокомментировал глава Бирского района Антон Таланов.

"Я не могу объяснить, почему так произошло. На эти вопросы ответит следствие. Ситуация с нашими школьниками меня опечалила и привела в некоторое замешательство. С одной стороны, дворовые псы, со слов детей, вели себя не агрессивно. С другой стороны, что-то же сподвигло детей залезть на дерево?" — написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Ситуацию также прокомментировали в МБУ "Бирский информационно-консультационный центр". Там отметили, что в течение часа после сообщения о загнанных на дерево школьниках на место выехала бригада отлова и поймала всех собак. Отмечается, что животных временно доставили в приют, где их привьют и стерилизуют.

Ранее в Башкирии произошёл гораздо более страшный случай с бродячими собаками. Четырёхлетний мальчик пытался защитить своего питомца от бездомных псов, в результате чего те напали на ребёнка и загрызли насмерть.

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