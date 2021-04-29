Психолог объяснила, как пережить длинные майские праздники
Особенно тяжело придётся трудоголикам, которые хорошо справляются с активной работой, но плохо умеют организовывать себя.
Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл
Длинные майские праздники, которые ждут россиян уже на следующей неделе, могут стать проблемой для ряда россиян — например, для тех, кто не силён в организации своего личного времени. Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала "Звезде", как таким людям распорядиться своим временем в этот период.
По словам Панфиловой, часто подобная ситуация наблюдается у трудоголиков, которые хорошо справляются с активной работой, но плохо умеют организовывать себя. Исправить подобное отношение к свободному времени даже при желании в одночасье не удастся.
"Если на данный момент такого навыка нет — себя самого как-то организовать, книжку почитать, телевизор посмотреть, ещё что-то поделать самостоятельно, — значит, нужно срочно к кому-то присоседиться", — советует психолог. — "Это, действительно, такой спасательный плот для людей, которые плохо организуют сами себя".
Для роли "спасителей" подойдут не только те люди, с которыми человек всё время поддерживает контакт. Позвонить в праздники можно также друзьям, с которыми вы давно не виделись, или знакомым, с которыми хотелось бы "навести мосты". В таком случае, как говорит Панфилова, длинные майские праздники могут пройти неожиданно, интересно и разнообразно.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно. Это было сделано в ответ на предложение Роспотребнадзора. В Госдуме поддержали решение главы государства. В преддверии длинных выходных россияне ринулись скупать товары для походов.
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