Психолог объяснила, как пережить длинные майские праздники

Длинные майские праздники, которые ждут россиян уже на следующей неделе, могут стать проблемой для ряда россиян — например, для тех, кто не силён в организации своего личного времени. Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала "Звезде", как таким людям распорядиться своим временем в этот период.

По словам Панфиловой, часто подобная ситуация наблюдается у трудоголиков, которые хорошо справляются с активной работой, но плохо умеют организовывать себя. Исправить подобное отношение к свободному времени даже при желании в одночасье не удастся.

"Если на данный момент такого навыка нет — себя самого как-то организовать, книжку почитать, телевизор посмотреть, ещё что-то поделать самостоятельно, — значит, нужно срочно к кому-то присоседиться", — советует психолог. — "Это, действительно, такой спасательный плот для людей, которые плохо организуют сами себя".

Для роли "спасителей" подойдут не только те люди, с которыми человек всё время поддерживает контакт. Позвонить в праздники можно также друзьям, с которыми вы давно не виделись, или знакомым, с которыми хотелось бы "навести мосты". В таком случае, как говорит Панфилова, длинные майские праздники могут пройти неожиданно, интересно и разнообразно.

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