Отпуска, больничные и прибавка к окладу: как не потерять часть выплат на майские праздники

Сейчас во многих компаниях начались споры о том, как будут оплачивать работу на майские праздники. На что обратить внимание, чтобы не потерять в деньгах, если придётся трудиться в выходные? Что делать сотрудникам, которые уже взяли отпуск с 4 по 7 мая, и как оплатят больничный в эти дни? Лайф выяснил, с какими проблемами столкнулись сотрудники после того, как продлили майские праздники, и как их решить.

Что делать, если работодатель отказывается оплачивать работу в выходные

Не все компании готовы просто так отпустить сотрудников на десятидневные каникулы. В одних организациях вводятся дежурства, в других — обговариваются условия работы по графику выходного дня. Третьи и вовсе говорят, что выходные не для них. Не все сотрудники могут понять, где заканчиваются их права и начинаются обязанности. Работодатели же нередко злоупотребляют своим положением и заставляют сотрудников работать сверхурочно. Причём совершенно бесплатно.

— Нам начальник прямо заявил: праздники — это не для вас, я вам никаких дополнительных выходных не давал. Требует, чтобы все работали как обычно. Разве что один бонус — можно из дома, — так звучит одна из многочисленных жалоб сотрудников, которыми они делятся в Сети.

В других компаниях обращали внимание, что на выходные им ввели дежурства. Причём часто не спрашивая, удобно ли сотруднику выйти на работу в тот или иной день. Как правило, все жалобы сводятся к одному: людей заставляют трудиться в праздники без дополнительной платы.

На самом деле оценивать правомерность действий работодателя нужно отдельно в каждом конкретном случае. Многое зависит от того, какие условия записаны в трудовом договоре сотрудника и по какому графику он работает обычно.

На практике вполне реально за счёт праздников повысить себе доход. Если человек трудится по сменам, допустим, неделя через неделю или три дня через три, то ему придётся работать в выходной. Никакого нарушения прав сотрудника тут нет. При этом есть реальный шанс получить больше денег. Если смена придётся на 1 или 9 мая, то есть непосредственно на нерабочий праздничный день, то её оплатят в двойном размере. Об этом рассказала генеральный директор платформы "Рокет ворк" Анастасия Ускова.

Все остальные выходные сотрудникам со сменным графиком оплатят согласно штатному расписанию. Другое дело, если в праздники на работу выйдет человек, который работает по стандартной пятидневке. Тогда за каждый выходной день он получит двойную оплату.

О двойной оплате говорится в статье 153 Трудового кодекса. При этом в Минтруде уже выступили с разъяснением, что выходные будут оплачиваться по-разному. Под действие этой статьи подпадут дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Что касается дат с 4 по 7 мая, то работодатели сами вправе решать, кто будет трудиться в эти дни. Например, определять дежурных. При этом оплачивать работу в этот период будут по стандартным тарифам, а не в двойном размере. Если, конечно, организация сама не решит поощрить своих сотрудников.

Таким образом, грядущие каникулы будут состоять из нерабочих праздничных дней (1 и 9 мая), выходных (2, 3, 8, 10 мая) и нерабочих дней (4, 5, 6, 7 мая). Последние оплатят в обычном, а не повышенном размере. Праздничные и выходные — в двойном размере, но в зависимости от графика работы сотрудников.

Как будут оплачивать больничный

Больничные листы, приходящиеся на период как праздничных, так и нерабочих дней, будут оплачены в обычном режиме. Сумма будет зависеть от нормы среднего дневного заработка с учётом страхового стажа работника.

— Если общий страховой стаж работника менее пяти лет, то он получит за каждый день больничного 60% от среднего дневного заработка. Если стаж от пяти до восьми лет — 80%, более восьми лет — 100%. Для того чтобы рассчитать свой средний дневной заработок, нужно общую сумму полученного дохода за два предыдущих года разделить на 730 дней. В 2021 году для расчёта больничных будут использоваться данные о зарплате за 2019 и 2020 годы, — рассказала юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.

Если у человека не было дохода за предыдущие два года, то больничный будут рассчитывать исходя из МРОТ. При этом, несмотря на размер зарплаты и страхового стажа, существует максимальная и минимальная выплата по больничному листу. Максимальная сумма в 2021 году — 2434,25 рубля в день. Минимальная — 239 рублей в день.

— В некоторых случаях пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается. Например, когда работник находился в отпуске за свой счёт или находился в учебном отпуске, а также когда он был отстранён от исполнения трудовых обязанностей, — уточнила Ирина Гриценко.

Что делать сотрудникам, которые брали отпуск с 4 по 7 мая

Решение о продлении выходных появилось всего за неделю до праздников. В результате сложилась такая ситуация, что часть сотрудников уже взяли отпуск на дни между официальными выходными. Теперь они хотят отозвать заявление на отдых, но не у всех это получилось.

— Указ президента о дополнительных нерабочих днях в мае, бесспорно, улучшает положение работников. Нет никакой проблемы в том, что работник подал заявление о предоставлении отпуска в период с 4 по 7 мая 2021 года. Если просьба, изложенная в заявлении работника, ещё не была оформлена в виде приказа, то он просто пишет ещё одно заявление, отзывающее предыдущее. На этом всё, проблема исчерпана. Если же отпускные уже были рассчитаны и выплачены, то в таком случае работник пишет заявление с просьбой отпуск не предоставлять, а выплаченные средства зачесть в счёт заработной платы за май, — объяснил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв.

Он отметил, что нерабочие дни в отпуск не включаются. По его словам, работодателю лучше встать на сторону работника и не создавать людям дополнительных препятствий и бюрократических преград, поскольку такие действия будут противоречить решению главы государства.

— Тем, кто оформил отпуск заранее с 4 по 7 мая, остаётся только договориться с работодателем о его переносе на другое время. Ни оплачиваться по двойному тарифу, ни автоматически переноситься на другие даты он не будет. Соответственно, нет никаких причин также требовать у вашего работодателя оплатить эти даты особым образом, — пояснила партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

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