Россиян предупредили о неизбежном росте цен на авиабилеты
Однако авиакомпании должны грамотно подойти к изменению стоимости перелётов, подчеркнули там.
Фото © ТАСС / Татьяна Белякова
Рост цен на авиабилеты в России в ближайшее время неизбежен. Таким мнением поделился председатель совета директоров международного аэропорта Внуково Виталий Ванцев. По его словам, уже к лету цены на перелёты вернутся на уровень 2019 года, в противном же случае авиакомпании понесут колоссальные убытки вплоть до полного банкротства.
"Представляете, в какой непростой экономической ситуации находятся авиакомпании? Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы", — подчеркнул он в беседе с РБК.
Впрочем, Ванцев добавил, что рост цен, вероятно, не будет резким. Чтобы не лишиться загрузки рейсов и ещё сильнее не усугубить ситуацию, авиакомпаниям необходимо поднимать тарифы "грамотно и аккуратно".
Ранее о возможном росте цен на авиаперелёты заявлял глава Росавиации Александр Нерадько. Однако он также подчёркивал, что изменения, скорее всего, будут незначительными.
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