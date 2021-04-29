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Россиян предупредили о неизбежном росте цен на авиабилеты

Однако авиакомпании должны грамотно подойти к изменению стоимости перелётов, подчеркнули там.

29 апреля 2021, 06:05
<p>Фото © ТАСС / Татьяна Белякова</p>

Фото © ТАСС / Татьяна Белякова

Рост цен на авиабилеты в России в ближайшее время неизбежен. Таким мнением поделился председатель совета директоров международного аэропорта Внуково Виталий Ванцев. По его словам, уже к лету цены на перелёты вернутся на уровень 2019 года, в противном же случае авиакомпании понесут колоссальные убытки вплоть до полного банкротства.

"Представляете, в какой непростой экономической ситуации находятся авиакомпании? Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы", — подчеркнул он в беседе с РБК.

Стало известно, как изменились цены на перелёты по России после закрытия Турции

Стало известно, как изменились цены на перелёты по России после закрытия Турции

Впрочем, Ванцев добавил, что рост цен, вероятно, не будет резким. Чтобы не лишиться загрузки рейсов и ещё сильнее не усугубить ситуацию, авиакомпаниям необходимо поднимать тарифы "грамотно и аккуратно".

Ранее о возможном росте цен на авиаперелёты заявлял глава Росавиации Александр Нерадько. Однако он также подчёркивал, что изменения, скорее всего, будут незначительными.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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