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В Совфеде объяснили, почему слова Байдена об отношениях с РФ и Китаем не звучат обнадёживающе

В то же время там заметили, что отдельные заявления главы Белого дома формируют здравый смысл.

29 апреля 2021, 05:27
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин </p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Если бы слова американского президента Джо Байдена о готовности к сотрудничеству с другими странами, которые прозвучали в ходе его обращения к сенату и Палате представителей Конгресса США, не содержали в себе угрозы, их можно было бы расценить как обнадёживающие. Таким мнением поделился вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"В целом обнадёживающие заявления, если бы в каждом случае они не сопровождаюсь сопутствующими условиями и угрозами использовать силу в случае их невыполнения. Что их, эти заявления, в значительной мере нивелирует", — написал он в своём "Фейсбуке".

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По словам Косачева, речь Байдена оставила двоякое впечатление, поскольку, с одной стороны, сказанное им формирует здравый смысл и перспективы на решение многих проблем, однако, с другой стороны, давление радикалов из спецслужб и конгресса вынуждает американские власти создавать мифические угрозы извне и запугивать население.

"Направленный вовне радикализм вполне может быть так же сравним с терроризмом, захватывающим сознание людей, как и внутренние действия расистов в США, громящих памятники и захватывающих музеи", — добавил Косачев.

Ранее Джо Байден во время своего выступления по случаю ста первых дней президентства заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Москвой, однако Россия не должна забывать о последствиях из-за своих действий. Президент добавил, что страны "могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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