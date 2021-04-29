SpaceX запустила на орбиту большую партию спутников Starlink. Видео © Twitter / SpaceX

Ракета-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками глобальной интернет-системы Starlink благополучно запущена компанией SpaceX. Первая ступень вернулась на Землю и плавно приземлилась. Старт был осуществлён с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 23:44 по времени Восточного побережья США (06:44 мск 29 апреля).

"Первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль Just Read the Instructions, завершив седьмой запуск и посадку этого ускорителя", — сказано в официальном микроблоге SpaceX в "Твиттере".

Напомним, что в декабре 2019 года управление стратегического развития и экспериментов ВВС заключило контракт со SpaceX на 28 миллионов долларов на тестирование спутников Starlink в военных целях. А в мае компания подписала с американской армией соглашение о совместных исследованиях и разработках.

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