На Украине Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Крыму

Встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина могла бы состояться в Крыму. Украинские СМИ считают, что президенту Украины стоило бы выступить с такой инициативой.

Украинский сайт depo.ua пишет, что в случае реализации этой идеи Зеленский на территории полуострова мог бы заявить, что Крым — это Украина, что бы положительно отразилось на его рейтинге. При этом издание не исключает, что украинский президент не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать нейтральную территорию.

Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны.

В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. По словам Путина, речь может идти только о развитии двусторонних отношений. Если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то тогда он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР.

Позже Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, правда, оговорившись, что место для него не имеет значения, в отличие от содержания встречи. Таким образом политик дал понять, что в первую очередь он заинтересован в обсуждении темы Донбасса. Затем Зеленский выступил с новой идеей — встретиться в Ватикане.

Авторы