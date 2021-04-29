На Украине Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Крыму
Переговоры двух президентов на полуострове могли бы повысить рейтинг украинскому лидеру, считают журналисты. Однако они сомневаются, что он на это пойдёт.
Фото © Сайт президента Украины
Встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина могла бы состояться в Крыму. Украинские СМИ считают, что президенту Украины стоило бы выступить с такой инициативой.
Украинский сайт depo.ua пишет, что в случае реализации этой идеи Зеленский на территории полуострова мог бы заявить, что Крым — это Украина, что бы положительно отразилось на его рейтинге. При этом издание не исключает, что украинский президент не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать нейтральную территорию.
Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны.
В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. По словам Путина, речь может идти только о развитии двусторонних отношений. Если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то тогда он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР.
Позже Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, правда, оговорившись, что место для него не имеет значения, в отличие от содержания встречи. Таким образом политик дал понять, что в первую очередь он заинтересован в обсуждении темы Донбасса. Затем Зеленский выступил с новой идеей — встретиться в Ватикане.
Выбор редакции
Пушков предсказал провал плану Зеленского по Донбассу
В ДНР Зеленского сравнили с Гитлером
SpaceX запустила на орбиту большую партию спутников Starlink
Найдено сочетание витаминов, позволяющее снизить риск тяжёлого ковида
Что нельзя делать сразу после аварии: юрист дал несколько советов
Комментариев: 0