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На Украине Зеленскому предложили встретиться с Путиным в Крыму

Переговоры двух президентов на полуострове могли бы повысить рейтинг украинскому лидеру, считают журналисты. Однако они сомневаются, что он на это пойдёт.

29 апреля 2021, 04:21
<p>Фото<a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-chornobil-sogodni-ce-spilni-vikliki-ta-s-68133" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© <a href="https://www.president.gov.ua/ru/news/volodimir-zelenskij-chornobil-sogodni-ce-spilni-vikliki-ta-s-68133" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина могла бы состояться в Крыму. Украинские СМИ считают, что президенту Украины стоило бы выступить с такой инициативой.

Украинский сайт depo.ua пишет, что в случае реализации этой идеи Зеленский на территории полуострова мог бы заявить, что Крым — это Украина, что бы положительно отразилось на его рейтинге. При этом издание не исключает, что украинский президент не поедет ни в Крым, ни в Москву, а будет искать нейтральную территорию.

Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны.

В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. По словам Путина, речь может идти только о развитии двусторонних отношений. Если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то тогда он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР.

Политолог раскрыл возможную цель Зеленского на встрече с Путиным

Политолог раскрыл возможную цель Зеленского на встрече с Путиным

Позже Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, правда, оговорившись, что место для него не имеет значения, в отличие от содержания встречи. Таким образом политик дал понять, что в первую очередь он заинтересован в обсуждении темы Донбасса. Затем Зеленский выступил с новой идеей — встретиться в Ватикане.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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