Китай отправил на орбиту первый элемент своей отдельной космической станции
Некоторое время она будет вращаться вокруг Земли без экипажа. Доставка тайкунавтов будет третьим шагом, после доставки туда необходимого груза.
Китай отправил на орбиту первый элемент своей отдельной космической станции. Видео © CGTN
Китай на орбиту Земли базовый модуль своей национальной космической станции. Первый сегмент был запущен с космодрома Вэньчан при помощи тяжёлой ракеты-носителя "Чанчжэн-5". Трансляция пуска велась Центральным телевидением Китая.
China is about to start building a space station in orbit https://t.co/3djkyIcQQf pic.twitter.com/xWk9i5V0PP— New Scientist (@newscientist) April 27, 2021
Базовый модуль включает в себя жилое пространство, приборно-агрегатный и стыковочный отсеки. В жилом модуле есть кухня и туалет, компьютеры, системы связи и так далее. У базового модуля "Тяньхэ" также есть шлюз для выхода в открытый космос.
На следующем этапе к модулю будет направлен грузовой корабль "Тяньчжоу-2", а вот вслед за ним уже пилотируемый "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами, или тайкунавтами, как их называют в Китае. После этого база станции станет обитаемой.
Напомним, Россия тоже намерена отказаться от участия в международном проекте космической станции. "Роскосмос" рассказал о цели создать национальную станцию. Зачем она нужна стране и какой может быть, Лайф подробно разбирался ранее.
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