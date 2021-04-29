Китай отправил на орбиту первый элемент своей отдельной космической станции. Видео © CGTN

Китай на орбиту Земли базовый модуль своей национальной космической станции. Первый сегмент был запущен с космодрома Вэньчан при помощи тяжёлой ракеты-носителя "Чанчжэн-5". Трансляция пуска велась Центральным телевидением Китая.

China is about to start building a space station in orbit https://t.co/3djkyIcQQf pic.twitter.com/xWk9i5V0PP — New Scientist (@newscientist) April 27, 2021

Базовый модуль включает в себя жилое пространство, приборно-агрегатный и стыковочный отсеки. В жилом модуле есть кухня и туалет, компьютеры, системы связи и так далее. У базового модуля "Тяньхэ" также есть шлюз для выхода в открытый космос.

На следующем этапе к модулю будет направлен грузовой корабль "Тяньчжоу-2", а вот вслед за ним уже пилотируемый "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами, или тайкунавтами, как их называют в Китае. После этого база станции станет обитаемой.

Напомним, Россия тоже намерена отказаться от участия в международном проекте космической станции. "Роскосмос" рассказал о цели создать национальную станцию. Зачем она нужна стране и какой может быть, Лайф подробно разбирался ранее.

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