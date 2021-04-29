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Вакцину от Pfizer и BioNTech заподозрили в провоцировании болезни Альцгеймера

Препарат одобрили в США по ускоренной программе, не проводя никаких дополнительных проверок и тестов.

29 апреля 2021, 03:02
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Технология, на основе которой создана вакцина от компании Pfizer и BioNTech, способна изменить человеческую ДНК. Она может вызывать необратимые неврологические изменения, вплоть до болезней Альцгеймера и Лу Герига. К такому выводу пришли учёные.

В опубликованной в журнале Microbiology & Infectious Diseases работе отмечается, что вакцина против CoViD-19 от Pfizer создана на основе технологии матричной РНК (мРНК), которая ранее не применялась к людям.

Учёные обнаружили, что компонент мРНК Pfizer имеет специфические последовательности, которые могут приводить к патологиям и сказываться на деятельности мозга. Авторы исследования предполагают, что то же самое верно и в отношении вакцины от коронавируса производства компании Moderna, которая использует ту же технологию.

"Прилагаемые результаты, а также дополнительные потенциальные риски заставляют автора полагать, что одобрение регулирующими органами вакцины на основе РНК от SARS-CoV-2 было преждевременным и что вакцина может принести гораздо больше вреда, чем пользы. Вакцина может быть биологическим оружием и даже опаснее, чем исходная инфекция", — сказано в документе.

В двух странах обнаружена поддельная вакцина Pfizer от коронавируса

В двух странах обнаружена поддельная вакцина Pfizer от коронавируса

Ранее Лайф сообщал, что в Австрии после вакцинации препаратом от Pfizer скончалось более 40 человек.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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