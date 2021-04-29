Байден объяснил, зачем США решили наращивать военные силы у берегов Индии и Китая

Президент Соединённых Штатов Джо Байден сообщил, что предупредил своего китайского коллегу Си Цзиньпина о решении расширить военное присутствие Америки в Индо-Тихоокеанском регионе, подобно НАТО в Европе. Об этом глава государства рассказал, выступая с речью в конгрессе страны по случаю истечения первых 100 дней с момента его вступления в должность.

"Я также сказал председателю Си, что мы будем поддерживать сильное военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе ровно так же, как мы делаем это в рамках НАТО в Европе, не для того, чтобы развязывать конфликт, а чтобы предотвратить его", — отметил американский лидер.

Ранее Байден заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации напряжённости в отношениях с Москвой, но РФ должна помнить о возможности последствий из-за её действий. Глава Белого дома заметил, что две страны "могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам".

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