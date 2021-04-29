Байден пригрозил России последствиями и предложил сотрудничать
В качестве примера такого сотрудничества он привёл решение о продлении СНВ-3, оперативно принятое почти перед завершением срока действия.
Фото © Кадр из видео пресс-службы Белого дома
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не стремится к эскалации напряжённости в отношениях двух стран, но Москва должна помнить о возможности последствий из-за её действий. Об этом американский лидер сказал, выступая с речью по случаю истечения первых 100 дней с момента его вступления в должность.
"Что касается России, я ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия имеют последствия", — сказал Байден.
Он добавил, что две страны "могут сотрудничать, когда это отвечает взаимным интересам". В пример привёл продление в феврале на пять лет СНВ-3, что стало возможным с его приходом к власти.
"Как мы это сделали, когда продлили новый ДСНВ по ядерным вооружениям, и как мы работаем над решением климатического кризиса", — привёл примеры Байден.
Как рассказывал Лайф, ранее глава Белого дома также заявлял об "ошеломительном прогрессе" США в борьбе с коронавирусом.
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