Российский космический грузовик-рекордсмен затопили в Тихом океане
Часть аппарата сгорела в атмосфере, а остальное упало на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе.
Российский космический грузовик-рекордсмен затопили в Тихом океане. Видео © Роскосмос
Российский космический грузовой корабль "Прогресс МС-14", который накануне отстыковался от МКС после года пребывания на орбите, затеплен в Тихом океане. О завершении длительного полёта этого рекордсмена сообщили в "Роскосмосе", опубликовав видео с последними моментами его "жизни".
Фото © Роскосмос
"Несгоревшие в атмосфере фрагменты корабля упали в 03:42 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана", — говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.
"Прогресс МС-14" хорошо послужил. К МКС он был запущен 25 апреля 2020 года, с помощью его двигателей десять раз корректировали её орбиту, причём дважды он спасал станцию от столкновения с космическим мусором. У этого "Прогресса" теперь рекорд по длительности нахождения на орбите. Причём рекорд почти 30-летний: прежний был установлен ещё аналоговым "Прогрессом М-17" в 1993–1994 годах — 337 суток.
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