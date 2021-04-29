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Российский космический грузовик-рекордсмен затопили в Тихом океане

Часть аппарата сгорела в атмосфере, а остальное упало на "кладбище космических кораблей" в несудоходном районе.

29 апреля 2021, 00:50

Российский космический грузовик-рекордсмен затопили в Тихом океане. Видео © Роскосмос

Российский космический грузовой корабль "Прогресс МС-14", который накануне отстыковался от МКС после года пребывания на орбите, затеплен в Тихом океане. О завершении длительного полёта этого рекордсмена сообщили в "Роскосмосе", опубликовав видео с последними моментами его "жизни".

Фото © Роскосмос

Фото © Роскосмос

"Несгоревшие в атмосфере фрагменты корабля упали в 03:42 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана", — говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

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"Прогресс МС-14" хорошо послужил. К МКС он был запущен 25 апреля 2020 года, с помощью его двигателей десять раз корректировали её орбиту, причём дважды он спасал станцию от столкновения с космическим мусором. У этого "Прогресса" теперь рекорд по длительности нахождения на орбите. Причём рекорд почти 30-летний: прежний был установлен ещё аналоговым "Прогрессом М-17" в 1993–1994 годах — 337 суток.

Ранее Лайф рассказывал о перспективах первой российской сверхтяжёлой ракеты. Её судьба неразрывно связана с лунной программой.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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