США вслед за Россией решили помочь охваченной пандемией Индии

Соединённые Штаты выделят $100 млн на помощь Индии, охваченной новой масштабной волной пандемии коронавируса. Вслед за Россией о своих планах по отправке медицинских грузов сообщили в Белом доме.

"В знак солидарности с Индией, которая борется с новой волной случаев заболевания CoViD-19, Соединённые Штаты в ближайшие дни поставят продукцию на сумму более 100 млн долларов для оказания срочной помощи нашим партнёрам в Индии", — говорится в сообщении американской администрации.

Необходимое оборудование, товары первой необходимости также намерены собрать для Индии власти отдельных штатов, частные компании, рядовые американцы. Ожидается, что первые самолёты будут отправлены уже сегодня. Также США перенаправят в Индию свой заказ на 20 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Лайф рассказывал, что Индия сейчас занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом, почти каждый день в стране ставится новый антирекорд. Общее число заболевших уже превысило 18 миллионов человек. Власти страны заявили, что её накрыл "коронавирусный шторм". Ранее стало известно, что Россия поставит в накрытую "коронавирусным штормом" Индию 22 тонны гуманитарной помощи.

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