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США вслед за Россией решили помочь охваченной пандемией Индии

Ожидается, что первые самолёты с гуманитарным грузом будут направлены туда уже сегодня. Там будет медицинское оборудование, препараты и так далее.

29 апреля 2021, 00:19
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Соединённые Штаты выделят $100 млн на помощь Индии, охваченной новой масштабной волной пандемии коронавируса. Вслед за Россией о своих планах по отправке медицинских грузов сообщили в Белом доме.

"В знак солидарности с Индией, которая борется с новой волной случаев заболевания CoViD-19, Соединённые Штаты в ближайшие дни поставят продукцию на сумму более 100 млн долларов для оказания срочной помощи нашим партнёрам в Индии", — говорится в сообщении американской администрации.

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Необходимое оборудование, товары первой необходимости также намерены собрать для Индии власти отдельных штатов, частные компании, рядовые американцы. Ожидается, что первые самолёты будут отправлены уже сегодня. Также США перенаправят в Индию свой заказ на 20 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Лайф рассказывал, что Индия сейчас занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом, почти каждый день в стране ставится новый антирекорд. Общее число заболевших уже превысило 18 миллионов человек. Власти страны заявили, что её накрыл "коронавирусный шторм". Ранее стало известно, что Россия поставит в накрытую "коронавирусным штормом" Индию 22 тонны гуманитарной помощи.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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