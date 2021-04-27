Города напоминают призраков: проживающие в Индии россияне рассказали о страшной ситуации с ковидом в стране

Живущие в Индии россияне рассказали о страшной ситуации в стране. Видео © LIFE

Ситуация с коронавирусом в Индии находится на грани катастрофы, ведь ежедневное число новых случаев заражения доходит до 300 тысяч, каждые сутки регистрируется в районе двух-трёх тысяч умерших. Хуже всего ситуация развивается в северных штатах страны, в то время как в более развитых южных паники среди людей нет. Об этом Лайфу рассказали проживающие в этом азиатском государстве россияне.

"Люди напуганы и стараются никуда не выходить. Последний раз я был на улице два дня назад, и она напомнила мне город-призрак", — сказал Андрей Юрин из города Пуна, штат Махараштра.

По его словам, закрытыми остаются торговые центры, кинотеатры, рестораны и кафе, а продуктовые магазины и службы первой необходимости работают с семи до 11 утра.

При этом встретить на улице трупы людей или костры практически невозможно, заметил собеседник. Однако его знакомые рассказывали, что в некоторых районах тела сжигают прямо во дворах, потому что крематории не справляются с нагрузкой. Например, в столице Дели один из парков переоборудовали в крематорий.

Крупные больницы многих регионов забиты под завязку и в них не хватает мест, объяснила Светлана Сингх из города Кхаджурахо.

"Есть проблемы с кислородом, он периодически заканчивается. Сейчас мы находимся в основном по домам и ждём улучшения ситуации", — сказала она.

Мария Борисова из города Тривандрум тоже говорит, что костров или трупов людей на улицах нет, однако ситуация серьёзная и ужесточения карантина заметны. Ей вторит и Екатерина Бороновская из Бангалора, отмечая, что паники среди местного населения нет.

Сейчас многие жители Индии надеются на российскую вакцину "Спутник V". Россияне полагают, что она сможет "спасти мир".

"Многие местные знают о российской вакцине и ждут её", — заключила Екатерина.

Индия занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом, почти каждый день в стране ставится новый антирекорд. Общее число заболевших уже превысило 17 миллионов человек. Власти страны заявили, что её накрыл "коронавирусный шторм".

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