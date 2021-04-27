"Запах смерти": По всей Индии горят погребальные костры

Драгоценные баллоны с кислородом для больных CoViD-19 часто привозят слишком поздно: для пациентов на ИВЛ счёт идёт на минуты.

По индуистскому обычаю для умершего нужно подготовить погребальный костёр в течение суток после смерти. Во многих случаях обряд совершается спустя несколько часов, всё стараются сделать как можно скорее: жаркая страна, тело разлагается быстро. Родственники сами приносят 200, а то и 400 килограммов дров. Последние несколько дней в стране по две, а то и по три тысячи смертей в сутки ТОЛЬКО ИЗ-ЗА КОВИДА. При этом медики поговаривают, что эти цифры явно занижены, потому что не включают неподтверждённые случаи.

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Крематории на такие количества не рассчитаны, поэтому пламя скорби горит повсюду, особенно на окраинах городов. Через четыре дня после прощания семья приходит, чтобы просеять прах и погрузить его в воды Ганга.

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— Если вы когда-нибудь были на кремации, этот запах смерти никогда вас не оставит, — написал в соцсети Twitter профессор Массачуссетского университета, индиец по происхождению Випин Наранг.

Many Americans will be woken up to this searing image. If you’ve never been to a cremation, the smell of death never leaves you. My heart breaks for all my friends and family in Delhi and India going through this hell. pic.twitter.com/NVk6CazKEG — Vipin Narang (@NarangVipin) April 25, 2021

Одна женщина, у которой умер брат, в приступе отчаяния обвинила правительство во главе с Нарендрой Моди в том, что творится в стране.

— Он зажёг погребальный костёр в каждом доме, — сказала она.

Дело в том, что недавно в стране провели традиционный религиозный праздник — Кумбха Мела. Это массовое паломничество к святым местам. А с точки зрения эпидемиологии это многотысячное скопление народа. Вдобавок им именно сейчас понадобилось проводить местные выборы. В итоге, например, самый густонаселённый штат Уттар-Прадеш (почти 200 миллионов жителей) имеет около 30 тысяч заражённых в день.

В целом по стране статистика по состоянию на 26 апреля 2021 года следующая: 349 691 заражённый и 2767 умерших за сутки, 17,3 миллиона случаев ковида и 195 123 смерти с начала пандемии.

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Многие погибают не в больнице, а в рикше, в машине или прямо на земле, дожидаясь очереди на госпитализацию. Семьи сами возят своих заболевших из больницы в больницу и часто с одним и тем же результатом: коек нет, кислорода нет.

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Этот пожилой человек дышит только потому, что его удалось довезти до гурдвары — так называются храмы сигхов. В гурдваре в Нью-Дели с вечера 22 апреля бесплатно дают кислород. К вечеру пятницы там помогли семи сотням тяжелобольных.

Волонтёры из храма в Нью-Дели подготавливают дозу бесплатного кислорода для очередного тяжелобольного. Фото © ТАСС / AP Photo / Altaf Qadri

Ситуация с кислородом такая. В больницах собственных кислородных станций нет почти нигде, потому что для этого нужно бесперебойное электроснабжение, а в Индии это достаточно большая редкость. Поэтому для ИВЛ есть только баллоны, в стране их всюду развозят спецтранспортом.

В последнее время спрос на кислород почти утроился и превышает тот уровень, который страна технически может произвести. В больницах со слезами и молитвами ждут, не едет ли грузовик. 24-го числа, например, в одной из клиник обещали подвоз к пяти вечера, а привезли к полуночи. Для 25 человек было уже поздно.

— В настоящее время наша больница стоит с протянутой рукой, — говорит представитель клиники.

Несколько стран уже пообещали помощь. Великобритания планирует направить в Индию 500 баллонов с кислородом и 140 аппаратов ИВЛ, Франция тоже обещает кислород и оборудование, США — медтехнику, защитное снаряжение и материалы для производства вакцин. Кстати, прививок тоже катастрофически не хватает, к тому же на заводе "Астразенеки" был пожар.

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Пакистан, несмотря на тяжелейший конфликт, который тянется с 1947 года, предлагает аппараты ИВЛ, оборудование для подачи кислорода и маски.

Ещё в январе-феврале 2021 года были хоть какие-то намёки на стабилизацию: заболеваемость держалась на уровне примерно 10–11 тысяч человек в сутки. Шла вакцинация, по её масштабам Индия была на первом месте во всём мире. И вот когда все уже надеялись, что худшее позади — а именно в конце марта, — страна резко погрузилась в ад. Последние четыре дня заболеваемость снова и снова бьёт мировой рекорд.

Телевидение Нью-Дели сообщает о тройной мутации ковида: три разных штамма взаимно обменялись генами и произвели на свет нечто совершенно новое и живучее. По опубликованным данным, выявлено сразу три варианта такого вирусного скрещивания и два из них оказались устойчивы к антителам. Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний Суджит Сингх рассказал, что в Индии распространяются "британский", "бразильский", "южноафриканский" штаммы, а также вариант двойной мутации. Ситуацию ещё больше осложняет то, что по всей Индии ковидные геномы выделяют и исследуют лишь десять лабораторий, это крайне мало. Впрочем, доктор медицинских наук, врач Антон Ершов убеждён, что в любом случае особенности эволюции SARS-Cov-2 не имеют отношения к той беде, которая обрушилась на эту страну.

— Здесь однозначно ни о каких мутациях речи быть не может, значения они в той трагедии, которая сейчас в Индии, не имеют вообще никакого. S-белок — это громадная структура, большущая, и математически посчитано, что несметное количество мутаций должно произойти, чтобы как-то значимо изменился S-белок. Он значимо измениться не может, — заявил он в интервью Лайфу.

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По мнению медика, главная причина индийской катастрофы — слабое здравоохранение.

— Это просто банальная нехватка кислорода и всех расходных материалов, и организационно они ничего сделать не смогут. Если у нас лучшие системы здравоохранения Израиля, Германии, Соединённых Штатов не справлялись с пиковыми нагрузками, то что говорить, прошу прощения, про Индию, где им далеко даже до середины рейтинга здравоохранения, — подчеркнул Антон Ершов.

Он также выразил уверенность, что при виде стихийных погребальных костров в Индии основной разумный вывод такой: пока рано ослаблять ограничительные меры.

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