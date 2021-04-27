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Диетолог предупредила об опасности, которую таит употребление шашлыка после поста

Многое зависит от жирности маринада, а также сочетания мяса с алкоголем.

27 апреля 2021, 15:33
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Людям, которые соблюдали Великий пост, не рекомендуется сразу после него переедать, в том числе потреблять в непомерных количествах шашлык, ведь это может привести к проблемам со здоровьем. О последствиях приёма в пищу мяса предупредила врач – гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова.

"Те, кто постились, находятся в большем риске, потому что на фоне длительных ограничений у них была снижена секреторная функция. Это риск для них, потому что до этого времени у них были другие продукты", — приводит её слова телеканал "Звезда".

Россиянам рассказали о рецепте лёгкого шашлыка, который можно есть сразу после поста

Россиянам рассказали о рецепте лёгкого шашлыка, который можно есть сразу после поста

Врач заметила, что жирный шашлык, если он ещё был замаринован с майонезом, может спровоцировать приступы желчной колики и панкреатита.

А сочетание мяса и алкоголя "бьёт" по организму колоссальным образом, и именно желчный пузырь и поджелудочная железа особенно будут страдать в этой ситуации, добавила Дианова.

Ранее повар Пётр Пахомов указал на главную ошибку при приготовлении шашлыка и рассказал, какой маринад самый лучший.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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