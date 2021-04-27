Диетолог предупредила об опасности, которую таит употребление шашлыка после поста

Людям, которые соблюдали Великий пост, не рекомендуется сразу после него переедать, в том числе потреблять в непомерных количествах шашлык, ведь это может привести к проблемам со здоровьем. О последствиях приёма в пищу мяса предупредила врач – гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова.

"Те, кто постились, находятся в большем риске, потому что на фоне длительных ограничений у них была снижена секреторная функция. Это риск для них, потому что до этого времени у них были другие продукты", — приводит её слова телеканал "Звезда".

Врач заметила, что жирный шашлык, если он ещё был замаринован с майонезом, может спровоцировать приступы желчной колики и панкреатита.

А сочетание мяса и алкоголя "бьёт" по организму колоссальным образом, и именно желчный пузырь и поджелудочная железа особенно будут страдать в этой ситуации, добавила Дианова.

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