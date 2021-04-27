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Многодетная горе-мать несколько дней не пускала врачей к сыну, получившему жуткие ожоги

Сейчас ребёнок госпитализирован. Соседи рассказали, что женщина злоупотребляет алкоголем и ведёт разгульный образ жизни.

27 апреля 2021, 15:22
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/club178205770" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Помоги малышу"</a></p>

Фото © VK / "Помоги малышу"

Многодетная жительница Копейска Челябинской области на протяжении трёх дней издевалась над своим ребёнком, который лежал дома с сильнейшими ожогами тела, а врачи не могли к нему попасть. Сообщения об этом появились в группе "Помоги малышу" в социальной сети "ВКонтакте".

Только благодаря усилиям соседей и волонтёров мальчика удалось увезти в больницу. Сейчас малыш получает необходимую медицинскую помощь.

По предварительным данным, мальчик получил ожоги 22 апреля, когда остался дома со своей сестрой без внимания взрослых. Дети играли с зажигалкой, на малыше вспыхнула футболка.

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Как Лайфу рассказали соседи, 28-летняя Татьяна П. злоупотребляет алкоголем и водит домой разных мужчин. Мальчик же не ходит гулять уже на протяжении четырёх недель.

Сама же горе-мать заявила, что не видит проблем в том, что она не пускала врачей к сыну. Она отметила, что лечила малыша средством от ожогов и обезболивающим.

"Уважаемые дамы, я не считаю нужным кому-либо что-то рассказывать, доказывать, как мой ребёнок получил ожог и почему я не вызвала скорую. Сидят умные тут все, типа ни у одной из вас не было такого", — написала женщина в комментариях.

Региональное управление Следственного комитета, а также прокуратура и Министерство социальных отношений начали проверки. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Полицейские составили в отношении горе-матери административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сообщает 74.ru.

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Авторы
Райля Гареева
Райля Гареева
Никита Могилев
Никита Могилев

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