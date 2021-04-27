Актёров Паля и Иванова проверили на наркотики и алкоголь после избиения экс-игрока ЦСКА. Видео © LIFE

Актёры Александр Паль и Даниил Иванов прошли медицинское освидетельствование на наличие в организме алкоголя и наркотиков после драки с бывшим хоккеистом молодёжной команды ЦСКА Кевином Антиповым. Как сообщил Лайфу источник, результаты экспертизы будут готовы через 5–10 рабочих дней.

На кадрах, снятых Лайфом, видно, как приятели подъехали к отделению полиции и проследовали на процедуру. Отвечать на какие-либо вопросы по поводу драки с хоккеистом актёры отказались. К слову, изначально после беседы с дознавателем Паля и его друга отпустили домой в статусе свидетелей. По некоторым данным, они отказались дать официальные показания, сославшись на 51-ю статью конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и близких.

Ранее Лайф писал, что полицейские установили последнего участника конфликта между актёром Палем и экс-игроком ЦСКА Антиповым. Им оказался 32-летний московский фотограф Дмитрий Чёрный. Отмечается, что в ближайшее время он должен явиться на допрос в полицию.

Также Лайф публиковал новое видео с моментом избиения экс-игрока ЦСКА актёром Палем. На кадрах видно, что один из участников конфликта пинает Антипова в корпус, отчего спортсмен оказывается в лежачем положении, а затем получает удар в голову. После хоккеист встаёт и, шатаясь, отходит в сторону.

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