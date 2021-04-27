В Подмосковье вооружённая банда ограбила топ-менеджера банка на 3 миллиона рублей

В Московской области правоохранители задержали трёх мужчин, которые, вооружившись пистолетами и электрошокерами, вломились в дом директора российского филиала американского банка. Отмечается, что общий ущерб от действий налётчиков составил порядка трёх миллионов рублей.

Как пишет сайт kp.ru, инцидент произошёл в элитном коттеджном поселке "Полесье". Поздно вечером банкир и его супруга услышали подозрительный шум около входной двери. Спустившись, хозяин дома увидел троих мужчин в чёрной одежде с пистолетами. Преступники связали топ-менеджера и его супругу и стали искать в доме деньги и драгоценности. Их добычей стали 20 тысяч рублей наличными, а также дизайнерские часы и украшения.

В какой-то момент из динамика радионяни раздался плач ребёнка, и жена банкира попросила налётчиков развязать её, чтобы она проверила, всё ли в порядке с малышом. Когда женщина спустилась обратно к мужу, грабителей уже не было.

Вскоре правоохранителям удалось вычислить злоумышленников. Против них возбуждены уголовные дела по статьям "Грабёж" и "Разбой". Есть версия, что с проникновением на участок банкира преступникам помог кто-то из строителей, работающих неподалёку.

Ранее Лайф рассказывал, как россиянин за день ограбил банк и два микрокредитных отделения. Однако, когда его поймали, оказалось, что это не все его "подвиги".

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