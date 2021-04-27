"Устойчив к антителам": Переболевшие коронавирусом могут повторно заразиться "индийским" штаммом

Мутации "индийского" варианта новой коронавирусной инфекции указывают на его высокую заразность и устойчивость к антителам. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения. Таким образом, эта вариация вируса может представлять опасность как для переболевших, так и для привившихся от ковида.

В ВОЗ добавили, пока не известно, что именно повлияло на мутации вируса в Индии. Одним из факторов могло стать проведение массовых мероприятий, которые усилили его распространение, а также смягчение антиковидных мер в стране.

Как ранее сообщал Лайф, Индия занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом, только 26 апреля там зафиксирован суточный прирост в 350 тысяч новых случаев, почти каждый день ставится новый антирекорд. Общее число заболевших приближается к 17 миллионам человек. Власти страны заявили, что её накрыл "коронавирусный шторм".

Напомним, что ВОЗ девятую неделю подряд фиксирует рост заболеваемости ковидом. За минувшие семь дней зарегистрировали практически столько же новых случаев, сколько было выявлено за первые пять месяцев пандемии.

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