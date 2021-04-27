Стало известно, как россияне проведут длинные майские выходные

Большинство россиян планируют провести длинные майские праздники дома или на даче. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для размещения объявлений "Авито", которые оказались в распоряжении Лайфа.

Так, 42% опрошенных граждан рассказали, что планируют провести 10-дневные выходные дома. Около 32% респондентов решили отдохнуть за городом. Ещё 11% отправятся в путешествие по России, а 2% уедут за границу.

Говоря о видах досуга, 40% опрошенных намерены соблюсти негласную "традицию" и жарить шашлыки в майские праздники. Развлекать себя просмотром сериалов и фильмов намерено 36% респондентов, ещё 14% собираются заняться спортом в своё удовольствие, а около 7% заявили, что выделят время на расслабляющие медитации.

Что касается видов деятельности, то около четверти респондентов устроят генеральную уборку в квартире, примерно столько же подготовятся к приближающемуся дачному сезону — 28% и 25% соответственно. Добавим, что в опросе поучаствовало 10 тысяч россиян.

Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно.

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