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Стало известно, как россияне проведут длинные майские выходные

Судя по результатам исследования, большая часть респондентов намерена соблюсти негласную весеннюю "традицию".

27 апреля 2021, 14:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Большинство россиян планируют провести длинные майские праздники дома или на даче. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса для размещения объявлений "Авито", которые оказались в распоряжении Лайфа.

Так, 42% опрошенных граждан рассказали, что планируют провести 10-дневные выходные дома. Около 32% респондентов решили отдохнуть за городом. Ещё 11% отправятся в путешествие по России, а 2% уедут за границу.

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Говоря о видах досуга, 40% опрошенных намерены соблюсти негласную "традицию" и жарить шашлыки в майские праздники. Развлекать себя просмотром сериалов и фильмов намерено 36% респондентов, ещё 14% собираются заняться спортом в своё удовольствие, а около 7% заявили, что выделят время на расслабляющие медитации.

Что касается видов деятельности, то около четверти респондентов устроят генеральную уборку в квартире, примерно столько же подготовятся к приближающемуся дачному сезону — 28% и 25% соответственно. Добавим, что в опросе поучаствовало 10 тысяч россиян.

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Напомним, решение о длинных выходных было принято Владимиром Путиным по просьбе Роспотребнадзора. Так, нерабочими днями в России объявлен период с 1 по 10 мая включительно.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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