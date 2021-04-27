"Нет никакого разлада и смуты": В ЦСКА обвинили журналистов в провокациях и ложных домыслах

Московский ЦСКА выступил с официальным заявлением, в котором сообщил болельщикам о стабильной ситуации в клубе, а также обвинил ряд журналистов в провокациях и ложных домыслах относительно команды. Полный текст опубликован на сайте армейцев.

"В последние дни ряд журналистов и провокаторов нагнетают ситуацию и пытаются создать негативный фон вокруг клуба, дезинформируя болельщиков и футбольную общественность. Не в наших правилах обращать внимание на такие дешёвые провокации и ложные домыслы, но мы считаем, что армейские болельщики должны быть уверены, что в ПФК ЦСКА нет никакого разлада, междоусобицы и смуты, о которых, судя по всему, мечтают некоторые псевдожурналисты и недоброжелатели клуба. Наоборот, трудности сплотили нас ещё больше", — говорится в заявлении клуба.

В тексте также подчёркивается, что, несмотря на непростые времена, которые переживает команда, внутри коллектива никто не поддаётся панике. Все надеются исправить сложившуюся ситуацию.

"Мы уверены, что в оставшихся трёх матчах сезона вы, как и прежде, будете неистово поддерживать ПФК ЦСКА. За свою историю клуб знавал разные времена. Но мы и наш 12-й игрок всегда были вместе — в дни поражений и славных побед. И в этом наша сила!" — указывается в тексте заявления.

Напомним, что ЦСКА проиграл три последние встречи — "Сочи", "Локомотиву" и "Спартаку". За этот период армейцы вылетели из Кубка России и не сумели продвинуться вверх в турнирной таблице. Сейчас команда Ивицы Олича расположилась на шестом месте, имея в активе 46 очков. Столько же ещё у трёх команд.

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