Установлен последний участник конфликта между актёром Палем и экс-игроком ЦСКА Антиповым

Установлен третий (последний) участник избиения 25-летнего экс-хоккеиста Кевина Антипова. Им оказался 32-летний московский фотограф Дмитрий Чёрный. Отмечается, что в ближайшее время он должен явиться на допрос в полицию. Об этом Лайфу рассказал источник. Ранее другой участник потасовки, Александр Паль, заявлял, что Чёрный просто стоял в стороне.

Как мы уже сообщали, актёров Александра Паля и Даниила Иванова увезли на освидетельствование на предмет состояния наркотического опьянения и ссадин после нападения на экс-хоккеиста. К слову, изначально после беседы с дознавателем Паля и его приятеля отпустили домой в статусе свидетелей. По некоторым данным, они отказались дать официальные показания, сославшись на 51-ю статью конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких.

А ранее Лайф публиковал новое видео с моментом избиения экс-игрока ЦСКА актёром Палем. На кадрах видно, что один из участников конфликта пинает Антипова в корпус, отчего спортсмен оказывается в лежачем положении, а затем получает удар в голову. После хоккеист встаёт и, шатаясь, отходит в сторону.

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