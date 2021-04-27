Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Установлен последний участник конфликта между актёром Палем и экс-игроком ЦСКА Антиповым

Ранее двух участников потасовки, в том числе Паля, увезли на медицинское освидетельствование.

27 апреля 2021, 13:52
<p>Фотограф Дмитрий Чёрный. Фото © Соцсети</p>

Фотограф Дмитрий Чёрный. Фото © Соцсети

Установлен третий (последний) участник избиения 25-летнего экс-хоккеиста Кевина Антипова. Им оказался 32-летний московский фотограф Дмитрий Чёрный. Отмечается, что в ближайшее время он должен явиться на допрос в полицию. Об этом Лайфу рассказал источник. Ранее другой участник потасовки, Александр Паль, заявлял, что Чёрный просто стоял в стороне.

Как мы уже сообщали, актёров Александра Паля и Даниила Иванова увезли на освидетельствование на предмет состояния наркотического опьянения и ссадин после нападения на экс-хоккеиста. К слову, изначально после беседы с дознавателем Паля и его приятеля отпустили домой в статусе свидетелей. По некоторым данным, они отказались дать официальные показания, сославшись на 51-ю статью конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких.

После инцидента с хоккеистом актёр Саша Паль может потерять роли и рекламные контракты

После инцидента с хоккеистом актёр Саша Паль может потерять роли и рекламные контракты

А ранее Лайф публиковал новое видео с моментом избиения экс-игрока ЦСКА актёром Палем. На кадрах видно, что один из участников конфликта пинает Антипова в корпус, отчего спортсмен оказывается в лежачем положении, а затем получает удар в голову. После хоккеист встаёт и, шатаясь, отходит в сторону.

"Без комментариев": Лайф публикует видео с избитым экс-хоккеистом ЦСКА с больничной койки

"Без комментариев": Лайф публикует видео с избитым экс-хоккеистом ЦСКА с больничной койки

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Москвич купил в Сети iPhone 12 Pro Max, но вместо гаджета ему прислали болт

сегодня в 13:18

В Казани при обыске в квартире пиротехника-любителя прогремел взрыв

сегодня в 12:55

Госпитализированного с пневмонией экс-министра Абызова на носилках доставили на заседание суда

сегодня в 13:33
Life

Драматург Аркадий Инин попал в больницу с коронавирусом

сегодня в 13:58

Кардашьян показала, как развлекается с новым бойфрендом, и эта интимная сцена едва выдержала цензуру

сегодня в 13:57

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1