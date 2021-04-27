Захарова оценила реакцию главы Еврокомиссии, которой не хватило стула на встрече с Эрдоганом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пожаловавшаяся, что ей не хватило стула на встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля в Анкаре, должна определиться со своей самоидентификацией. Так её реакцию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Говоря о произошедшем, фон дер Ляйен заметила, что ей было очень обидно и она "чувствовала себя одиноко и как женщина, и как европейка".

Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Шарля Мишеля, на которой главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула. Видео © Joyce_Karam

"Напомню, что именно эта "обиженная одинокая женщина-европейка", как она себя сама назвала, предлагала вести диалог с Россией с позиции силы. Хотелось бы большей определённости от партнёров в самоидентификации", — написала Захарова в "Фейсбуке".

Напомним, 6 апреля в Анкаре прошла встреча Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В зале заседаний было всего два стула, один из которых занял Мишель, а глава ЕК была вынуждена сесть на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который занимает более низкий ранг. Советник президента Турции Ясин Актай отказался считать унижением женщины этот инцидент.

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