Зеленский заявил, что не намерен отказываться от Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен отказываться от Минских соглашений, но считает необходимым обновить несколько пунктов. Об этом он заявил во вторник во время рабочей поездки в Херсонскую область, которая граничит с Крымом.

"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск", но я считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", — цитирует Зеленского его пресс-служба.

В ходе рабочей поездки Зеленский посетил передовые позиции украинских военнослужащих на границе с Крымом, осмотрел блиндажи и окопы и коротко пообщался с самими военными.

"Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии — техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что в любой момент может быть возвращение войск к границам нашей страны", — заявил он.

К слову, ранее Зеленский предложил переписать или вовсе отменить Минские соглашения. В частности, президент Украины настаивает на включении в число участников переговоров США, Великобританию и Канаду.

Напомним, что 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру России Владимиру Путину провести встречу "в любой точке украинского Донбасса". В этом обращении он также вспомнил слова Путина о том, что в драке нужно бить первым. Президент Украины отметил, что, в отличие от драки, в войне проигрывают все стороны. В ответ российский лидер предложил Зеленскому встретиться в Москве. По словам Путина, речь может идти только о развитии двусторонних отношений. Если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то тогда он должен встречаться с руководителями ДНР и ЛНР.

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