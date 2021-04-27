Apple будет обжаловать решение ФАС о штрафе в $12 млн
Ранее компанию улучили в злоупотреблении "доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений".
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В Apple прокомментировали решение ФАС России о наложении оборотного штрафа в размере более $12 млн. Компания не согласна с вердиктом и намерена его обжаловать.
"Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке", — цитирует ТАСС сообщение компании.
Напомним, ранее ФАС наложила на Apple Inc. штраф в размере 906,2 млн рублей (более 12 млн долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Расследование служба начала в августе прошлого года в связи с действиями американской корпорации на рынке распространения приложений для iOS. Причиной стало заявление Лаборатории Касперского.
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