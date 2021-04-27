Apple будет обжаловать решение ФАС о штрафе в $12 млн

В Apple прокомментировали решение ФАС России о наложении оборотного штрафа в размере более $12 млн. Компания не согласна с вердиктом и намерена его обжаловать.

"Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке", — цитирует ТАСС сообщение компании.