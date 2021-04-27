ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 апреля 2021, 13:17
7638

Apple будет обжаловать решение ФАС о штрафе в $12 млн

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Ранее компанию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений.

В Apple прокомментировали решение ФАС России о наложении оборотного штрафа в размере более $12 млн. Компания не согласна с вердиктом и намерена его обжаловать.

"Apple с уважением относится к Федеральной антимонопольной службе России, но не согласна с вынесенным решением и будет продолжать его обжаловать в установленном порядке", — цитирует ТАСС сообщение компании.

Компьютер, планшет и смартфон ценой в несколько месяцев жизни. Apple себя переоценивает
Компьютер, планшет и смартфон ценой в несколько месяцев жизни. Apple себя переоценивает

Напомним, ранее ФАС наложила на Apple Inc. штраф в размере 906,2 млн рублей (более 12 млн долларов) за нарушение антимонопольного законодательства. Расследование служба начала в августе прошлого года в связи с действиями американской корпорации на рынке распространения приложений для iOS. Причиной стало заявление Лаборатории Касперского.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • ФАС РФ
  • Apple
  • Экономика
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar