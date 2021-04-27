"Незачем говорить о своих любовниках": Вдова Караченцова раскритиковала Проклову за скандальное интервью о домогательствах

Актриса Елена Проклова откровенно рассказала в интервью Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" о том, что в пятнадцатилетнем возрасте её пытался соблазнить известный артист. Мужчина был намного старше Елены. Проклова призналась, что, несмотря на разницу в возрасте, была влюблена в ухажёра. Соблазнитель пообещал подготовить юную девушку к поступлению во МХАТ, а после съёмочного процесса увёз в лес читать басню. Имени воздыхателя артистка называть не стала, но в тусовке предполагают, что это мог быть Олег Табаков.

О том, как вести себя вдове режиссёра театра и кино Марине Зудиной в сложившейся ситуации, в беседе с Teleprogramma.pro рассказала Людмила Поргина. Вдове Николая Караченцова после смерти супруга не раз приходилось слышать о его романах — то с певицей Азизой, то с бывшей балериной Кировского театра Еленой Дмитриевой. Поэтому чувства Зудиной ей понятны.

"Я считаю, что незачем говорить о своих любовниках, от кого ты была беременна. Это не имеет к творчеству никакого отношения. Это пошло и несерьёзно. А ещё стало модно заявлять об этом, когда людей уже нет. Это очень неприлично. Но уже как Бог рассудит", — поделилась вдова Николая Караченцова.

Ранее телеведущая и актриса Яна Поплавская раскритиковала коллегу по цеху Елену Проклову за слова о сексуальных домогательствах со стороны известного актёра.

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