"Освободилась от ужаса": Актриса Бронзова поддержала Проклову после её скандальных признаний

Елена Проклова не могла придумать историю про сексуальные домогательства со стороны известного актёра. Таким мнением поделилась её коллега, супруга актёра Бориса Щербакова Татьяна Бронзова. Она отметила, что Проклова очень искренняя.

"Она решила рассказать правду, чтобы девочек, молоденьких актрис предостеречь. Ведь раньше об этом не говорили, мы были плохо информированы...", — сказала Бронзова в интервью kp.ru.

Она отметила, что решиться на такое признание прежде было непросто, поскольку домогавшийся актёр был очень влиятельным человеком. При этом вся светская тусовка якобы знала об этом.

"Она освободилась от этого ужаса, который её преследовал. Может быть, раньше она боялась об этом говорить. Этот актёр был очень влиятельным человеком. Ни одна девочка, особенно молоденькая студентка, не могла бы дать ему отпор, потому что зависима", — сказала Бронзова.

Напомним, ранее актриса Елена Проклова заявила, что в подростковом возрасте её домогался известный актёр. Якобы он вывез её в лес и трогал за грудь. А ранее артистка рассказывала, что в те времена её ухажёром был как раз Олег Табаков.

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