Раскрыто имя украинского дипломата, которого вышлют из России

Россия объявила персоной нон грата сотрудника консульского отдела при Посольстве Украины в Москве Сергея Дерезу. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на свой источник в дипмиссии.

По его версии, в служебные обязанности этого дипломата входило "активное участие в защите граждан Украины". Он посещал суды и СИЗО, где содержат заключённых украинцев.