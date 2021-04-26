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Раскрыто имя украинского дипломата, которого вышлют из России

Как утверждается, он посещал суды и СИЗО, где содержат заключённых граждан Украины. Его высылка стала ответом на такие же действия Киева.

26 апреля 2021, 20:39
<p>Фото © ТАСС / Терещенко Михаил</p>

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Россия объявила персоной нон грата сотрудника консульского отдела при Посольстве Украины в Москве Сергея Дерезу. Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на свой источник в дипмиссии.

"МИД РФ высылает сотрудника консульского отдела при посольстве Украины — это Сергей Игоревич Дереза", — цитирует агентство собеседника.

По его версии, в служебные обязанности этого дипломата входило "активное участие в защите граждан Украины". Он посещал суды и СИЗО, где содержат заключённых украинцев.

Украина проанонсировала зеркальный ответ на высылку дипломата из России

Украина проанонсировала зеркальный ответ на высылку дипломата из России

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге консула Украины Александра Сосонюка задержали за попытку получения закрытой информации из баз данных российских правоохранительных органов. Позже его отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет, и затем выслали из страны. После этого Украина выслала российского дипломата из Киева. Затем Москва в ответ объявила персоной нон грата сотрудника Посольства Украины в России. Дипломат должен покинуть территорию нашей страны до конца дня 30 апреля.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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