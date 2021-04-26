Гоблин рассказал, как избежал отправки на место аварии в Чернобыле

Российский писатель, публицист и переводчик Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин, не попал на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС из-за большого числа добровольцев. В 35-ю годовщину взрыва он поделился своими воспоминаниями.

"Пришли люди из военкомата, не только меня призывать. Тебя вызывают в отдел кадров — заходишь, вот тебе повестка с красной полосой, иди домой, собирай кальсоны, кружку, зубную щётку, смену белья, всякое такое, в рюкзак — прибывай на призывной пункт. Пошёл домой, собрал рюкзак, прибыл на призывной пункт, как и все остальные", — рассказал Пучков в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, с таких сборных пунктов на ликвидацию отправляли в порядке живой очереди. Пучков заверил, что ехать в Чернобыль ему было не страшно, но он так туда и не попал.

"Никого не посылали внутрь реактора графитовые стержни выхватывать руками. Все совершенно спокойно ехали. Я туда просто не попал, потому что народу, который пришёл на призывной пункт раньше, хватило, и нас там часть в хвосте отправили по домам", — сообщил публицист.

По его мнению, тогда добровольцев было больше, чем надо. Причём многие его товарищи, которые тогда побывали на месте аварии, до сих пор живы.

Ранее Лайф рассказывал о воспоминаниях ликвидатора — какими были первые дни пребывания на месте аварии в Чернобыле.

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