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Американец попытался проникнуть на закрытую территорию Капитолия

Это уже второй подобный инцидент в апреле. Первый закончился трагически: злоумышленник напал на полицейских и был убит.

26 апреля 2021, 19:42
<p>Фото © twitter/CapitolPolice</p>

Фото © twitter/CapitolPolice

В Вашингтоне полиция задержала мужчину, который попытался проникнуть на закрытую территорию Капитолия. 22-летний злоумышленник намеревался перебраться через забор. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Полиция, отвечающая за безопасность комплекса парламентских зданий, рассказала в Twitter, что инцидент произошёл во второй половине дня. Задержан был некий Марк Бошамп из Вирджинии. Его взяли под стражу несколько сотрудников. Вскоре автомобиль мужчины был обнаружен у мемориала Авраама Линкольна, где стоянка запрещена.

Протаранивший ограду Капитолия жаловался, что спецслужбы контролируют его разум

Протаранивший ограду Капитолия жаловался, что спецслужбы контролируют его разум

Отметим, что особое внимание к безопасности Капитолия в последнее время приковано из-за двух событий. В январе этого года сторонники Дональда Трампа взяли основное здание штурмом, протестуя против его проигрыша на выборах. А в начале апреля молодой человек протаранил полицейских на КПП у Капитолия и был там же застрелен. Потом стало известно, что у него были признаки паранойи.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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