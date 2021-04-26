Американец попытался проникнуть на закрытую территорию Капитолия

Полиция, отвечающая за безопасность комплекса парламентских зданий, рассказала в Twitter , что инцидент произошёл во второй половине дня. Задержан был некий Марк Бошамп из Вирджинии. Его взяли под стражу несколько сотрудников. Вскоре автомобиль мужчины был обнаружен у мемориала Авраама Линкольна, где стоянка запрещена.

Отметим, что особое внимание к безопасности Капитолия в последнее время приковано из-за двух событий. В январе этого года сторонники Дональда Трампа взяли основное здание штурмом, протестуя против его проигрыша на выборах. А в начале апреля молодой человек протаранил полицейских на КПП у Капитолия и был там же застрелен. Потом стало известно, что у него были признаки паранойи.