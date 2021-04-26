"Авангард" в третий раз обыграл ЦСКА и находится в шаге от победы в Кубке Гагарина
Счёт в серии стал 3-2 в пользу "ястребов".
Фото © КХЛ
Омский "Авангард" в пятом финальном матче Кубка Гагарина обыграл ЦСКА и вышел вперёд в серии — 3-2. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-арене" и завершилась сухой победой "ястребов" со счётом 2:0.
Армейцы бодро начали матч, с самого начала завладев игровым преимуществом. Однако добиться успеха москвичам не удалось не только в первые 20 минут, но и за оставшиеся два периода. А вот гости ключи к воротам ЦСКА пару раз подобрать сумели. И сделали они это во втором периоде. На пятой минуте защитник "ястребов" Дамир Шарипзянов вывел "Авангард" вперёд.
Второй гол, ставший последним в игре, "ястребы" сотворили перед вторым перерывом — в меньшинстве отличился нападающий Рид Буше.
Армейцы весь матч держали хороший темп, нанеся по воротам Шимона Грубеца 26 бросков, но так и не сумели пробить чешского голкипера "Авангарда", оформившего четвёртый сухарь в плей-офф.
Таким образом, "Авангард" одержал третью победу над ЦСКА в финальной серии и уже в следующем матче, который пройдёт 28 апреля в Балашихе, сможет оформить чемпионство.
КХЛ. Кубок Гагарина. Финал. Пятый матч
ЦСКА — "Авангард" — 0:2 (0:0; 0:2; 0:0), в серии — 2-3
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