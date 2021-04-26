"Какой-то агрессивности от него не видел": Управляющий по дому рассказал об актёре Пале

"Какой-то агрессивности я от него не видел": Управляющий по дому рассказал о поведении актёра Александра Паля. Видео © LIFE

Управляющий по дому, в котором проживает Александр Паль, рассказал Лайфу, что актёр не производит впечатление агрессивного и резкого парня. По словам мужчины, у артиста никогда не было конфликтов с соседями.

"Сколько раз я с Сашей не беседовал, какой-то агрессивности я от него не видел и не слышал. То, что касалось, к примеру, стояночных мест, то достаточно было приклеить записку и Саша уезжал или перепарковывал машину", — пояснил Игорь Владимирович.

Собеседник Лайфа отметил, что актёр зарекомендовал себя как порядочный человек и большой трудоголик. Потому известие об избиении экс-хоккеиста ЦСКА очень сильно удивило его.

Ранее Лайф узнал подробности конфликта между актёром Палем и экс-игроком ЦСКА Антиповым. Спортсмен заявил правоохранителям, что возвращался с дня рождения отца, когда на него напали. Трое неизвестных выбежали из автомобиля "Ауди" и набросились с кулаками на Антипова. В одном из злоумышленников хоккеист узнал актёра Александра Паля. После драки нападавшие сели в машину и скрылись с места инцидента. Однако у Паля своя версия на этот счёт.

Напомним, экс-хоккеист Кевин Антипов обвинил в избиении звезду фильма "Горько!" Александра Паля, заметив, что в этот момент актёр был не один. Сам Паль ранее всё отрицал.

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