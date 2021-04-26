Полицейские остановили россиянина за пьяную езду, а в итоге спасли из пылающего авто — видео

Полицейские остановили россиянина за пьяную езду, а в итоге помогли выбраться из объятой огнём машины. Видео © УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники ГИБДД города Качканара Свердловской области остановили ночью автомобиль ВАЗ-2107 для проверки документов и выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. На него составили протоколы. Перед тем как машина отправилась на штрафстоянку, мужчина попросил забрать личные вещи из салона. Когда он оказался внутри, произошла яркая вспышка, огонь охватил весь салон. Об этом рассказали в УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Выбраться самостоятельно 61-летний нарушитель не смог — заблокировало дверь. Правоохранители тоже не смогли открыть её снаружи, тогда один из инспекторов разбил стекло и помог мужчине выкарабкаться. Пьяного горе-водителя госпитализировали с ожогами кистей и лица.

На следующий день пострадавший поблагодарил спасителей и признался, что закурил в салоне, забыв про находившуюся в нём канистру с горючим.











Однако административные протоколы ему всё же выписали: за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и за непредоставление преимущества автомобилю с включёнными световыми и звуковыми сигналами.

Ранее МВД предложило ужесточить наказание за езду в пьяном виде: на три года лишать нарушителя свободы и штрафовать на сумму от 300 до 500 тысяч рублей. Законопроект уже одобрило правительство и в скором времени его внесут в Госдуму.

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