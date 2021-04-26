"Дело не в сумме": Юрист объяснил Лайфу, зачем подал иск на 84 млн к Илье Соболеву

Запрошенная в иске к комику Илье Соболеву компенсация в размере 84 миллионов рублей является столь большой для устрашающего эффекта, главное, что юморист уже обратил внимание на проблему. Об этом Лайфу рассказал юрист Леонид Тарантов, выступающий пострадавшей стороной.

"Дело вообще не в сумме, сумма является стандартной пугалкой. На видео просмотров перевалило уже за два миллиона, считайте, вся Самарская область и люди, которые меня знают, всё дело это уже посмотрели. Узнал я об этом случайно от своих коллег. Поскольку я юрист и представляю интересы людей, у меня есть оппоненты. И представьте себе, когда в судебном процессе, вместо того чтобы говорить по существу, общаться по делу, начинаются язвительные комментарии и ссылаются на это видео", — сказал адвокат.

Он отметил, что лично не знаком с Соболевым и ничем не заслужил такого отношения комика. При этом если бы в ролике не было его фотографии, то юрист не стал бы обращаться в суд.

Причиной подачи иска послужило то, что сторона комика никак не реагировала на просьбы удалить видео. Тарантов рассказал, что звонил агенту Соболева, но тот сослался на занятость, а потом и вовсе перестал брать трубку. А на письма никаких ответов не приходило.

Данный иск стал уже вторым, объяснил Тарантов. Он подавал заявление год назад, однако суд вернул его.

"Теперь 28-го числа мне придётся ехать в Питер на суд, доказывать, что я — это я. А по его видео я вижу, что человек ничего не понял. Дело не в деньгах, это привлечение внимания: парень, я здесь, вот он я, живой. Если господин Соболев видит всё в судебном разрезе, то будем общаться с ним непосредственно там", — добавил юрист.

Собеседник уточнил, что ему был нанесён скорее моральный, нежели физический урон, потому что он продолжает работать, как и работал. Однако Тарантов надеется, что блогер принесёт ему извинения.

Ранее Лайф рассказывал, как ролик стендапера Салавата Дюсенгалиева помог следствию выйти на чёрного риелтора. Комик нашёл в Интернете не менее 70 товарищей по несчастью, которых, предположительно, обманул тот же человек. Причём если стендапера злоумышленник кинул на пять тысяч рублей, то сумма ущерба в других случаях составила от 50 до 100 тысяч.

Авторы