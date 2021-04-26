Жительница Хакасии заперла детей одних дома, и малыши погибли в страшном пожаре

В результате возгорания в многоквартирном жилом доме на станции Аскиз в Аскизском районе Республики Хакасия погибли шестилетняя и семилетняя девочки, а также четырёхлетний мальчик. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трём лицам)", — сказано на сайте ведомства.

Происшествие произошло вечером 26 апреля. По предварительной версии, 30-летняя женщина ушла по своим делам, заперев детей одних. Возгорание могло произойти из-за детской шалости с огнём, а вот шансов выбраться у ребят не было — квартира расположена на втором этаже, а входная дверь была закрыта.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи дадут оценку действиям матери погибших и сотрудников органов системы профилактики. Последних проверят на предмет халатности при работе с семьёй, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Ранее была названа причина пожара в Башкирии, унёсшего жизни двоих детей и двоих взрослых. Семья заехала в частный дом несколько лет назад и никогда не привлекала к себе лишнего внимания.

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