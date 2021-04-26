Эрдоган объявил полный локдаун в Турции до 17 мая
Для осуществления поездок между городами гражданам и туристам будут необходимы обязательные разрешения.
Фото © EPA
В Турции объявлен локдаун с 29 апреля по 17 мая. Видео © Twitter / Haberturk
В Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи со сложной ситуацией с распространением коронавируса. Ужесточение антиковидных мер анонсировал лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"С 19:00 29 апреля до 5:00 утра 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговорённых со стороны МВД, будут закрыты", — сказал политик.
Как уточнил Эрдоган в телеобращении по окончании заседания кабинета министров, междугородние поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, а загрузка общественного транспорта в период локдауна будет максимально составлять 50%.
Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение принял российский оперативный штаб в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в этой стране. В частности, в Турции сейчас регистрируют около 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. При этом в РФ, население которой почти вдвое больше, фиксируется менее девяти тысяч случаев за день. Однако есть и позитивная новость для российских туристов — спустя пять лет возобновляются перелёты из РФ на курорты Египта. Об этом договорились президенты двух стран Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси.
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