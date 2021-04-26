Эрдоган объявил полный локдаун в Турции до 17 мая

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение принял российский оперативный штаб в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в этой стране. В частности, в Турции сейчас регистрируют около 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. При этом в РФ, население которой почти вдвое больше, фиксируется менее девяти тысяч случаев за день. Однако есть и позитивная новость для российских туристов — спустя пять лет возобновляются перелёты из РФ на курорты Египта. Об этом договорились президенты двух стран Владимир Путин и Абдул-Фаттах Ас-Сиси.