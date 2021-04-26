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Полина Гагарина замерла от боли, вывихнув плечо прямо на концерте — видео

Несмотря на это, исполнительница вскоре вернулась на сцену и под овации закончила своё выступление.

26 апреля 2021, 19:39

Полина Гагарина замерла от боли, вывихнув плечо прямо на концерте. Видео © Соцсети

На концерте российской певицы Полины Гагариной в Челябинске произошёл инцидент. Исполнительница во время песни сильно отвела руки назад и вывихнула плечо. В Сети появилось видео с произошедшим.

Фото © Instagram / gagara1987

Фото © Instagram / gagara1987

На кадрах видно, что Гагарина исполняет свою композицию и вдруг резко сгибается и замирает от боли. Многие зрители сначала, вероятно, подумали, что это было частью номера. Однако вскоре певицу отвели в сторону, чтобы оказать помощь.

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Спустя некоторое время Гагарина вернулась на сцену и закончила выступление. Поклонники аплодисментами встретили исполнительницу. Она рассказала, что это её побеспокоила старая травма. Вполне вероятно, что с Гагариной уже всё хорошо, поскольку сегодня она выступила на концерте в Екатеринбурге. Сама артистка данный инцидент пока никак не прокомментировала.

Ранее Лайф писал о том, что 58-летняя Жанна Агузарова впервые за долгое время вышла в свет и шокировала тем, что стало с её лицом.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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