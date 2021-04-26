58-летняя Агузарова впервые за долгое время вышла в свет и шокировала тем, что стало с её лицом

58-летняя экс-солистка группы "Браво" долгое время не появлялась на публике. Поэтому, когда она пришла на вечеринку журнала "Кинорепортёр", проходившую в рамках Московского международного кинофестиваля, присутствующим пришлось изо всех сил скрывать своё удивление.

Артистка снова стала выглядеть по-другому. Приподнятые брови, большие губы, изменившаяся форма глаз — всё это поразило не только гостей вечеринки, но и пользователей в соцсетях. Юзеры посетовали на преображение их любимицы и отметили, что, несмотря ни на что, ждут новых песен. В том числе они высказались в фан-аккаунте певицы в "Инстаграме".