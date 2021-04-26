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58-летняя Агузарова впервые за долгое время вышла в свет и шокировала тем, что стало с её лицом

Жанна Агузарова всегда была яркой, экстравагантной и немного "неземной". Певица не боялась экспериментов с внешностью, но теперь, похоже, они завели её слишком далеко.

26 апреля 2021, 15:55

Фото © Instagram / aguzarova_.az,

58-летняя экс-солистка группы "Браво" долгое время не появлялась на публике. Поэтому, когда она пришла на вечеринку журнала "Кинорепортёр", проходившую в рамках Московского международного кинофестиваля, присутствующим пришлось изо всех сил скрывать своё удивление.

Фото © Telegram / YOBAJUR

Фото © Telegram / YOBAJUR

Артистка снова стала выглядеть по-другому. Приподнятые брови, большие губы, изменившаяся форма глаз — всё это поразило не только гостей вечеринки, но и пользователей в соцсетях. Юзеры посетовали на преображение их любимицы и отметили, что, несмотря ни на что, ждут новых песен. В том числе они высказались в фан-аккаунте певицы в "Инстаграме".

Фото © Instagram / aguzarova_.az, marialemesheva_official

Фото © Instagram / aguzarova_.az, marialemesheva_official

Была же человеком...

farkhat31

Фото © Instagram / aguzarova_.az

Фото © Instagram / aguzarova_.az

От возраста никуда не деться, конечно. Жанна, ждём песен!

zasentsevaolga

Губы зря. Индивидуальность потеряна. Ну или не так сильно качать их надо было. Немного

veretlia

Недавно пластический хирург Софья Плегунова рассказала, как звезда меняла свою внешность. Так, предположительно, Агузарова сделала подтяжку лица, операции по коррекции шеи, изменению формы век и разреза глаз. Также певица не забыла про губы и скулы.

Семенович сняла своё идеальное лицо, но в чужом Instagram от этой красоты не осталось и следа

Семенович сняла своё идеальное лицо, но в чужом Instagram от этой красоты не осталось и следа

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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