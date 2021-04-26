"Я всегда забираю лучшее": Моргенштерн устроил откровенную съёмку, показав, чем хороша его девушка

Известный 23-летний рэпер Алишер Моргенштерн привык эпатировать публику сумасшедшими поступками, но в этот раз он предстал перед поклонниками в необычном свете. Музыкант выложил в "Инстаграме" откровенные фото со своей девушкой Диларой, на которых пара выглядела очень интимно и нежно.

Фото © Instagram / morgen_shtern

Влюблённые позировали на кровати в тёплом и уютном свете. На Диларе был лёгкий естественный макияж и чёрные трусики, Моргенштерн же обошёлся одним бельём. Эти откровенные фото рэпер подписал так: "Я всегда забираю всё самое лучшее. И женщин это тоже касается. Не завидуйте, плиз. А хотя нет, завидуйте". Точно таким же текстом сопроводила снимки и девушка в своём инстаграме.

Фото © Instagram / morgen_shtern

Фанаты оценили идею для фотосессии, о чём поспешили сообщить паре в комментариях. "Блин, офигенно!", "Идеальные!", "Аж идея для клипа родилась", — писали они под фото. Такие снимки для влюблённых — большая редкость, однако Алишер и Дилара встречаются уже давно. Пара познакомилась в Уфе, когда рэпер ещё не был так популярен, сообщает "Стархит". И как только карьера музыканта пошла вверх, он решил сосредоточиться на этом и в 2019 году расстался с Диларой.

Фото © Instagram / influesii

"Я благодарна ему за то, что он нигде меня не обманул, сказал всё как есть", — заявила тогда девушка. Но летом 2020 года влюблённые снова сошлись, оставив все недомолвки позади. В соцсетях Алишер признавался: "Не знаю, любит она меня или нет, но я её люблю. По-настоящему. Без всяких условий. Люблю просто за то, что она есть".

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