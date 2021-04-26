"Я не была готова к такому": Ани Лорак раскрыла, что Меладзе вынуждал своих артистов спать с ним
Певица объяснила, что именно это и стало причиной, по которой она не решилась подписывать контракт со звездой.
Известная 42-летняя украинская певица Ани Лорак в шоу "Судьба человека" рассказала о своём творческом пути. Не смогла она пройти и мимо Константина Меладзе, с которым ей удалось немного поработать. Однако долгого сотрудничества не сложилось по одной причине — Ани не была готова к карьере через постель.
Видео © YouTube / Россия 1
Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлётной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как надо. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития — они мне не подошли
Она объяснила, что все условия продюсера лежали в личной плоскости, а девушка была не готова к такому — даже ради популярности. "Прозвучали условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я — нет", — призналась артистка.
Она добавила, что никого не осуждает, просто всё зависит от принципов человека. Жизнь в многодетной бедной семье, а потом нелёгкое детство в интернате воспитали в певице свои понятия и черты характера. И хоть она хотела стать популярной — всё же не была готова к таким знакам внимания. А после отказа Меладзе запретил всем своим коллегам общаться с Ани и помогать ей, заметно усложнив восхождение звезды.
В то время Константин Меладзе был женат на Яне Сумм, с которой прожил в браке 19 лет и развёлся в 2013 году. Сейчас сердце композитора принадлежит Вере Брежневой, бывшей участнице группы "ВИА Гра", с которой он состоит в отношениях с 2005-го.
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