"Я не была готова к такому": Ани Лорак раскрыла, что Меладзе вынуждал своих артистов спать с ним

Известная 42-летняя украинская певица Ани Лорак в шоу "Судьба человека" рассказала о своём творческом пути. Не смогла она пройти и мимо Константина Меладзе, с которым ей удалось немного поработать. Однако долгого сотрудничества не сложилось по одной причине — Ани не была готова к карьере через постель.

Видео © YouTube / Россия 1

Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлётной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как надо. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития — они мне не подошли Ани Лорак

Фото © Instagram / anilorak и meladzemusic

Она объяснила, что все условия продюсера лежали в личной плоскости, а девушка была не готова к такому — даже ради популярности. "Прозвучали условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я — нет", — призналась артистка.

Фото © Instagram / anilorak и meladzemusic

Она добавила, что никого не осуждает, просто всё зависит от принципов человека. Жизнь в многодетной бедной семье, а потом нелёгкое детство в интернате воспитали в певице свои понятия и черты характера. И хоть она хотела стать популярной — всё же не была готова к таким знакам внимания. А после отказа Меладзе запретил всем своим коллегам общаться с Ани и помогать ей, заметно усложнив восхождение звезды.

В то время Константин Меладзе был женат на Яне Сумм, с которой прожил в браке 19 лет и развёлся в 2013 году. Сейчас сердце композитора принадлежит Вере Брежневой, бывшей участнице группы "ВИА Гра", с которой он состоит в отношениях с 2005-го.

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