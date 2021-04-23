Ани Лорак появилась на шоу, и даже фанаты были поражены тому, как она отличается от фото в Instagram

Популярная 42-летняя украинская певица Ани Лорак посетила программу "Судьба человека" на телеканале "Россия-1". Там звезда сделала много признаний о личной жизни и о семье, но зрителям было не до откровений. Они были поражены внешностью певицы, которая всегда выглядела в своём инстаграме словно королева. Однако, как оказалось, в жизни Лорак до идеала далеко.

Фото © YouTube / Россия 1 и Instagram / anilorak

Певица сидела на диване и рассказывала о своей нелёгкой судьбе, пока камеры показывали её со всех сторон. И эта съёмка без прикрас показала опухшее лицо звезды, её второй подбородок и все лишние килограммы. Поклонники не могли поверить в такое, ведь в соцсетях Лорак всегда была максимально стройной и подтянутой, а её скулам и острому лицу завидовали все модели.

Фото © YouTube / Россия 1 и Instagram / anilorak

Такое различие фанаты пытались списать на неудачную позу, чокер на шее или причёску (пряди возле лица придавали ему объёма), однако было очевидно, что певица, как и многие звёзды, просто любит фотошоп. Но не только из-за внешности были недовольны поклонники. На днях стало известно, что Лорак снова сошлась со своим бывшим мужем, с которым она прожила десять лет и воспитывала общую дочь.

Фото © Instagram / anilorak

Певица вернулась к бизнесмену Мурату Налчаджиоглу, несмотря на то что ещё два года назад, во время развода, она рассказывала про него ужасные вещи. Лорак не простила мужу измен, потому и приняла решение расстаться. А некоторое время назад певица начала намекать на отношения и зоркие фанаты заметили на ней кольцо. Но на именинах дочери Филиппа Киркорова звезда появилась с Муратом, тем самым подтвердив, что они помирились и снова вместе.

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