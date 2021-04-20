Фанаты разочаровались в Бейонсе из-за одной детали на снимке, которая раскрыла нелепый фотошоп
Культовая певица всегда поражала поклонников фигурой, но, видимо, для её поддержания звезде требуется не только фитнес, но и фильтры.
Известная 39-летняя певица Бейонсе не зря получила от фанатов прозвище Королева Би. Знаменитость обладает феноменальным голосом и не менее впечатляющими формами, которые она не стесняется показывать при любом удобном случае. Однако на последнем фото 172 млн подписчиков Бейонсе увидели то, во что не хотелось верить. Их кумир тоже пал жертвой фотошопа.
На снимке Бейонсе позировала на лестнице в серо-зелёном коротком платье, в комплекте с которым шли длинные перчатки. Певица дополнила наряд туфлями в цвет и золотыми украшениями — цепочкой на ноге и тяжёлыми серьгами. Она уложила волосы волной и надела солнцезащитные очки, чтобы добавить образу стильности. Поклонники восторгались фигурой певицы, пока не заметили, что ступени возле талии кумира странным образом поплыли.
Блин, что здесь происходит?
Понимаю лестницу, которая аж расплавилась от твоего присутствия...
Это фото спустило меня с небес на землю
В комментариях поклонники лишь понадеялись, что фото отредактировала не сама Бейонсе, а её команда, которая часто занимается инстаграмом звезды. Они старались сделать снимки максимально удачными, ведь так певица решила проучить папарацци. Она заметила, что во время прогулки её тайно сфотографировали, и в тот же день выложила свои фото в этом же наряде, чтобы журналисты остались ни с чем.
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