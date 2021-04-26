Ефремов дал первое интервью из колонии, назвав единственную вещь, которая его сейчас волнует
8 сентября 2020 года Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорили к восьми годам. Актёра этапировали в "звёздную" колонию под Белгородом, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Сейчас Михаил Ефремов общается с родными и друзьями при помощи писем и звонков. А чтобы рассказать о том, как чувствует себя, о чём беспокоится и как принял тюремный быт, воспользовался помощью своего адвоката Петра Хархорина. Ответы были написаны от руки, отмечает Starhit. Артист признался, что его моральное состояние в норме, чего не скажешь о физическом.
Психологически — со знаком плюс, физическое состояние — среднее. Те болячки, которые были до посадки, никуда не делись
По словам защитника, Ефремову дают освобождение от работы, но тот периодически отказывается, ведь ему важно быть среди людей. Актёр, чей образ жизни был довольно хаотичным, уже привык к строгому тюремному укладу.
Колония — это нестрашно. Немножко непривычно было то, что жёсткий режим, система жизни во всём регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца
Творчеством Ефремов пока не занимается, однако с удовольствием посещает различные мероприятия в колонии, на которые приходит в качестве зрителя или болельщика. А также развлекает себя чтением книг. Артист признался, что не теряет надежды и ждёт смягчения приговора. Он не сильно задумывается о событиях в мире и сосредоточен только на себе и близких.
Меня беспокоит собственное благополучие и благополучие моей семьи. Иные события международного или иного характера не сильно волнуют
Фото © Facebook / Михаил Ефремов, Фото © Instagram / efremovefremov
22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляцию артиста и принял решение уменьшить срок до семи с половиной лет. По словам адвоката, он вместе со своим подзащитным вскоре будет обжаловать приговор.
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