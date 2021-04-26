Ефремов дал первое интервью из колонии, назвав единственную вещь, которая его сейчас волнует

Сейчас Михаил Ефремов общается с родными и друзьями при помощи писем и звонков. А чтобы рассказать о том, как чувствует себя, о чём беспокоится и как принял тюремный быт, воспользовался помощью своего адвоката Петра Хархорина. Ответы были написаны от руки, отмечает Starhit. Артист признался, что его моральное состояние в норме, чего не скажешь о физическом.

Психологически — со знаком плюс, физическое состояние — среднее. Те болячки, которые были до посадки, никуда не делись Михаил Ефремов

Фото © Facebook / Михаил Ефремов

По словам защитника, Ефремову дают освобождение от работы, но тот периодически отказывается, ведь ему важно быть среди людей. Актёр, чей образ жизни был довольно хаотичным, уже привык к строгому тюремному укладу.

Колония — это нестрашно. Немножко непривычно было то, что жёсткий режим, система жизни во всём регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было. Привыкал два-три месяца Михаил Ефремов

Фото © Facebook / Михаил Ефремов

Творчеством Ефремов пока не занимается, однако с удовольствием посещает различные мероприятия в колонии, на которые приходит в качестве зрителя или болельщика. А также развлекает себя чтением книг. Артист признался, что не теряет надежды и ждёт смягчения приговора. Он не сильно задумывается о событиях в мире и сосредоточен только на себе и близких.

Меня беспокоит собственное благополучие и благополучие моей семьи. Иные события международного или иного характера не сильно волнуют Михаил Ефремов

Фото © Facebook / Михаил Ефремов, Фото © Instagram / efremovefremov

22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляцию артиста и принял решение уменьшить срок до семи с половиной лет. По словам адвоката, он вместе со своим подзащитным вскоре будет обжаловать приговор.

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