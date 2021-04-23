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20-летняя дочь Ефремова, которая называет себя Сергеем, раскрыла свои психиатрические диагнозы

Девушка заявила, что рада наконец узнать, что с ней происходит, ведь одно из найденных у неё расстройств довольно трудно диагностировать.

23 апреля 2021, 13:02

Фото © Instagram / sergey.aem

20-летняя дочь Михаила Ефремова Анна Мария раскрыла в "Инстаграме" диагнозы, которые ей поставил психиатр. Дочь актёра призналась, что у неё хроническое посттравматическое стрессовое расстройство, расстройство аутистического спектра и биполярное аффективное расстройство 2-го типа.

Фото © Instagram / sergey.aem

Фото © Instagram / sergey.aem

Девушка рассказала, что "в России всё очень плохо с правильной диагностикой расстройств аутистического спектра" и ей предварительно пришлось обойти много врачей. Также Анна Мария отметила, что представление большинства людей об аутизме основано на неверных стереотипах. По её словам, это не замкнутые мальчики, которые ни с кем не разговаривают, или люди, которые странно себя ведут и не смотрят в глаза.

На самом деле аутизм — это спектр. И абсолютно точно не болезнь, а просто другое нейросостояние. Это называется нейроотличие

Анна Мария Ефремова

Фото © Instagram / sergey.aem

Фото © Instagram / sergey.aem

Но это не все тайны, которыми поделилась с подписчиками наследница заключённого артиста. Раньше она объявила, что теперь её зовут Сергей и она "небинарный трансмаскулинный человек".

Меня зовут Сергей Ефремов. Мой музыкальный и творческий псевдоним — Аэм Тиллмари. <...> Я небинарный трансмаскулинный человек. Небинарный — тот, который типа не мужик и не женщина. Транс — тот, чей гендер не совпадает в приписанным ему при рождении. Маскулинный — мужик на чуть-чуть, на полшишечки. Мужик, но не обязательно мужик. <...> Нет, я не планирую операции. Но планирую гормональную терапию.
Я не хочу "остаться девочкой". <...> Ещё я полиаморный пансексуал — я в отношениях с несколькими людьми разного пола

Анна Мария Ефремова

Скриншот © YouTube / Между нами, Фото © LIFE

Скриншот © YouTube / Между нами, Фото © LIFE

Кроме того, дочь актёра жаловалась на трудное детство. По словам девушки, её мать актриса Ксения Качалина пила и поднимала на дочь руку. Анна Мария также отметила, что не оправдывает отца, который устроил смертельную аварию, но поддерживает с ним связь.

19-летняя дочь Михаила Ефремова раскрыла страшные подробности о том, как пьяная мать избивала её

19-летняя дочь Михаила Ефремова раскрыла страшные подробности о том, как пьяная мать избивала её

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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