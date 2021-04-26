Эксперты предсказали падение цен не нефть до $10 за баррель

Стоимость нефти в долговременной перспективе упадёт до уровня десяти долларов за баррель, несмотря на сокращающиеся запасы этого вида топлива. Такой прогноз дали аналитики из консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Как отмечает CNBC, случится это при снижении нефтяного спроса на 70%, что может произойти к середине XXI века. По мнению экспертов, способствовать этому будет электрификация энергетического рынка и достижение целей Парижского соглашения по климату.

В случае если человечество будет придерживаться планов по защите природы, нефть может подешеветь до 37–42 долларов за баррель уже к 2030 году. Ещё через десять лет она будет стоить 28–32 долларов и к 2050-му упадёт в цене до 10–18 долларов.

Ранее Лайф рассказывал, что накопленный за пандемию запас нефти в мировых хранилищах оказался почти исчерпан. Согласно прогнозам финансистов, топливо в условиях дефицита может подорожать.

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