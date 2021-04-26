Россиянам объяснили, кого коснётся призыв на военные сборы

Участвовать в военных сборах, указ о призыве пребывающих в запасе на которые ранее подписал президент России Владимир Путин, должны те граждане, которые прошли службу по призыву не менее чем три года назад. Мужчины, вернувшиеся из армии недавно или вовсе не служившие, не будут задействованы в мероприятиях, рассказала координатор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Вера Писарева.

"Эти сборы для тех, кто проходил службу по призыву. Если человек не служил, эти сборы не имеют к нему отношения. При этом пригласить на сборы могут только тех, кто вернулся из армии три года назад или больше. Если повестка приходит человеку, недавно вернувшемуся из армии, то это происходит по ошибке", — поведала эксперт в беседе с порталом Ura.ru.

В свою очередь юрист центра "Антипризыв" Артём Мугунянц подчеркнул, что прошедшие службу по призыву могут не прийти в военкомат для участия в сборах.

"К сборам у нас [в России] либеральное отношение. Массово рассылаются повестки, и тех, кто приходит в военкомат, забирают. Те, кто игнорирует документ, просто остаются дома, никто с собаками за ними не ездит", — добавил он.

Напомним, 26 апреля глава государства подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году.

А весенняя призывная кампания на военную службу стартовала в России с 1 апреля, в войска планируется набрать 134 тысячи срочников со всех регионов страны, кроме Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, где набор в армию проводится только осенью. А с 2022 года в России будет изменено положение о военно-врачебной экспертизе, на сборных пунктах ужесточат медосмотр, чтобы в армию не забирали молодых людей, у которых серьёзные болезни выявили только во время призыва.

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