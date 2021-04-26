Глава МИД Германии заявил о безальтернативности встречи Путина и Байдена
Прямой диалог лидеров двух сверхдержав был бы полезен не только Москве и Вашингтону, уверен Маас.
Глава МИД Германии Хайко Маас. Фото © Dpa
Вероятный саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена был бы позитивным событием для мировой общественности. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, подчеркнув, что стремление к диалогу с Москвой может позволить урегулировать международные конфликты.
"Я считаю правильной стратегию США быть прямолинейными в отношении конфликтов, которые у нас есть с Россией, но при этом предлагать диалог. Это путь, которым мы в ЕС идём. Считаю, этому нет разумной альтернативы", — указал дипломат, выступая в онлайн-режиме на мероприятии Немецкого атлантического общества, говоря об инициативе Вашингтона провести встречу с властями РФ на высшем уровне.
Напомним, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.
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