Глава МИД Германии заявил о безальтернативности встречи Путина и Байдена

Вероятный саммит лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена был бы позитивным событием для мировой общественности. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, подчеркнув, что стремление к диалогу с Москвой может позволить урегулировать международные конфликты.

"Я считаю правильной стратегию США быть прямолинейными в отношении конфликтов, которые у нас есть с Россией, но при этом предлагать диалог. Это путь, которым мы в ЕС идём. Считаю, этому нет разумной альтернативы", — указал дипломат, выступая в онлайн-режиме на мероприятии Немецкого атлантического общества, говоря об инициативе Вашингтона провести встречу с властями РФ на высшем уровне.