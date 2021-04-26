В Белом доме не смогли обозначить сроки встречи Путина и Байдена
В Кремле не исключают, что главы двух сверхдержав встретятся летом.
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Сроки потенциального российско-американского саммита с участием президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не подтверждены, сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Мы пока ещё до этого не добрались. Мы, конечно, очень хотим <…> Когда у нас будут какие-то детали, мы их объявим. Однако никакого подтверждения деталей у нас пока нет. Или предложенных сроков", — заявила Джен Псаки журналистам в ходе регулярного брифинга.
Напомним, президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.
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