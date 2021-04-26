В Белом доме не смогли обозначить сроки встречи Путина и Байдена

"Мы пока ещё до этого не добрались. Мы, конечно, очень хотим <…> Когда у нас будут какие-то детали, мы их объявим. Однако никакого подтверждения деталей у нас пока нет. Или предложенных сроков", — заявила Джен Псаки журналистам в ходе регулярного брифинга.