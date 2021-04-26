В Москве с инфарктом госпитализировали правнучку Леонида Брежнева
Отмечается, что за её состоянием следят медики.
Правнучка Леонида Брежнева Галина Филиппова. Фото © Кадр из программы "Пусть говорят"
Правнучку генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Галину Филиппову с подозрением на инфаркт доставили в одну из столичных больниц. Как сообщает Пятый канал, сейчас 48-летняя женщина находится в кардиореанимации.
По данным издания, два дня назад Филиппова поступила в психиатрическую клинику. Ещё тогда женщина жаловалась медикам на боли в сердце, однако только сегодня ей сделали кардиограмму. После получения результатов исследования было принято решение об экстренном переводе наследницы генсека в больницу с сердечным приступом.
Отмечается, что на данный момент Галину Филиппову поместили в отделение кардиореанимации. За её состоянием следят медики.
Ранее появилась информация, что легендарная актриса Светлана Светличная экстренно была доставлена в больницу с подозрением на инсульт. Сын артистки рассказал Лайфу о самочувствии знаменитой мамы.
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